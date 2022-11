Aerospazio: Cento droni in volo su lungomare di Bari

(ANSA) - BARI, 18 NOV - Tra le dimostrazioni più suggestive del 'Drones Beyond', la manifestazione sulla mobilità aera urbana, ieri sera a Bari c'è stato lo spettacolo dei cento droni in volo nel cielo del lungomare. Oggi la replica dinanzi all'entrata monumentale della Fiera del Levante.

Hanno partecipato a 'Drones Beyond' tecnici del settore aerospaziale, rappresentanti istituzionali e di alcune municipalità europee impegnate in progetti di mobilità aerea urbana. Anche 300 studenti pugliesi si sono cimentati in gare di volo a ostacoli con i droni, hanno partecipato all'iniziativa, organizzata dal Distretto tecnologico aerospaziale in collaborazione con il Comune di Bari e la Regione Puglia e il patrocinio dell'Anci. (ANSA).