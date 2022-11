Spara a compagna e si suicida: ragazza lotta tra vita e morte

(ANSA) - BARI, 17 NOV - Lotta tra la vita e la morte, ma ha superato la notte, la 18enne ferita ieri sera con due colpi di pistola al petto dal compagno, un giovane di 21 anni che si è poi suicidato sparandosi un colpo alla testa. Il fatto è avvento ieri sera in un appartamento a Cassano delle Murge, paese dell'entroterra barese dove la coppia viveva con la figlia molto piccola. Al momento della tragedia la piccola non era in casa, perchè si trovava con i nonni materni. La giovane, inizialmente ricoverata nell'ospedale di Acquaviva delle Fonti e poi traferita d'urgenza al Policlinico di Bari, è stata operata nel reparto di chirurgia toracica. E' ricoverata con riserva di prognosi ed è presto per dire se potrà cavarsela. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa che hanno sentito prima le grida provenienti dalla casa e poi i colpi di pistola. Le indagini sono affidate alla Compagnia dei Carabinieri di Altamura. Gli inquirenti mantengono sull'accaduto il massimo riserbo. (ANSA).