Il Petruzzelli ricorda Azio Corghi, aprì rassegna 'Aus Italien'

(ANSA) - BARI, 17 NOV - La Fondazione Teatro Petruzzelli "ricorda con commozione il grande compositore Azio Corghi scomparso questa mattina".

"Azio Corghi - sottolinea una nota - ha creato opere, composizioni sinfoniche e cameristiche che rimarranno nella memoria e nella storia della musica, è stato uno straordinario insegnante di composizione, amato e rispettato da schiere di giovani allievi per la sua maestria artistica, il suo rigore morale, la sua innata gentilezza". "A lui la Fondazione Teatro Petruzzelli aveva dedicato, lo scorso 4 novembre, il primo appuntamento della seconda edizione di 'Aus Italien', concerto, disponibile online sulle piattaforme digitali del Teatro, con tre intense sue composizioni: Soffio armonico, per piccola orchestra (1993), Blanquette, per voce recitante e orchestra (2014) e Intavolature, per orchestra (1967)". "È stato un grande onore per noi - dichiara il sovrintendente Massimo Biscardi - aver collaborato con Azio Corghi. Voglio ringraziare il maestro Corghi per averci onorato della sua presenza e della sua prestigiosa collaborazione. Aveva molto apprezzato, riguardo allo streaming di Aus Italien, che la tecnologia si mettesse al servizio della grande musica contemporanea, per diffondere la sua bellezza nel mondo e renderla, in qualche modo, eterna e capace di travalicare ogni confine". (ANSA).