Ex Ilva: sindacati, 4 ore sciopero lunedì 21 novembre

(ANSA) - BARI, 17 NOV - I sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato 4 ore di sciopero per lunedì 21 novembre in tutti gli stabilimenti del gruppo. Così Fim, Fiom e Uilm al termine dell'incontro al ministero delle Imprese e Made in Italy sul futuro di Acciaierie d'Italia. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro sull'ex Ilva di cui si è detto "soddisfatto". "Vogliamo che l'azienda rispetti l'accordo e ovviamente lo Stato utilizzerà le risorse già stanziate affinché ci sia questo. Ci deve essere una prospettiva per il futuro dell'acciaieria italiana, europea e questo è il nostro impegno". "Il nostro obiettivo - aggiunge il ministro - è quello di riequilibrare la governance in modo che davvero ci sia una risposta rispetto agli impegni" presi.

Per il governatore pugliese, Michele Emiliano, Mittal è un partner inaffidabile, "mi auguro che il governo attraverso l'aumento di capitale riduca il suo ruolo". "Ovviamente - aggiunge - mi auguro che l'azienda immediatamente revochi la sua decisione di non pagare e di rescindere i contratti con le aziende" dell'indotto. (ANSA).