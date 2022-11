Al Petruzzelli debutta Don Pasquale, regia di Albanese

(ANSA) - BARI, 17 NOV - Penultima opera del cartellone lirico 2022 del Teatro Petruzzelli, debutta il 18 novembre 'Don Pasquale' che Gaetano Donizetti compose a Parigi nel 1843, nel pieno della sua maturità artistica. Quella che andrà in scena è la ripresa dell'allestimento dell'Arena di Verona con la regia dell'attore Antonio Albanese e la direzione dell'orchestra affidata per l'occasione a Renato Palumbo.

Albanese ha curato altre regie liriche sia per Verona sia per la Scala di Milano, 'Le convenienze e le inconvenienze teatrali' nel 2009. 'Don Pasquale' è un'opera buffa, ambientata dal librettista nel Settecento, che racconta le vicende di un anziano possidente che vuole sposarsi con la bella Norina di cui è innamorato il nipote. Per l'attualità della vicenda, lo stesso Donizetti - secondo alcuni critici - si pose il problema di trasferirla nell'Ottocento e ora a firmare la regia è Antonio Albanese, che ha detto di non voler emergere rispetto al compositore e di aver affrontato questo impegno nel massimo rispetto per la musica che è la sola a dover essere valorizzata. "Già l'opera lirica - ha spiegato l'attore in un incontro - è molto moderna perché ha in sé la musica, i cantanti, il coro e la danza. I personaggi inoltre, che attingono dalla tradizione popolare, sono anche immersi in una trama antica e ben rodata e capaci di elevarsi al rango di archetipi, quanto mai riconoscibili per la loro attualità".

Albanese ha inoltre ambientato le vicende in una moderna azienda vinicola, dal momento che anche il vino ha una valenza che è rimasta immutabile nel tempo. Tra gli interpreti Carlo Lepore, Adolfo Corrado, Giorgio Caoduro, Biagio Pizzuti, Levy Sekgapane, Si replica fino al 24 novembre. (ANSA).