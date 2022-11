Norman Atlantic:chieste 23 condanne fino a nove anni carcere

La Procura di Bari ha inoltre chiesto la condanna per gli stessi reati (naufragio ed omicidio plurimo colposo) ad una pena di 8 anni per Georgios Katsavenaki, legale rappresentante Anek, e Pavlos Fantakis, supervisore a bordo della stessa azienda noleggiatrice; 7 anni sono stati chiesti per Gianluca Assante primo ufficiale di Macchina, e Antonio Gadaleta, elettricista di bordo, e 6 anni per Luigi Iovine, primo ufficiale e responsabile della sicurezza a bordo. Per tutti loro dai pm è stata richiesta l'interdizione perpetua.

Per alcuni membri dell'equipaggio, accusati di omicidio colposo per alcune delle morti, è stata avanzata la richiesta di condanna a pene che vanno dai quattro ai tre anni anni di reclusione. Per altri quattro membri dell'equipaggio la Procura, invece, ha chiesto le condanne fra tre mesi e tre anni di reclusione per le sole contravvenzioni del codice della navigazione. Nell'udienza di oggi sono state depositate anche le richieste delle parti civili. I Ministeri dell'Interno e della Difesa hanno chiesto il risarcimento di danni patrimoniali per un totale di 2,3 milioni di euro, ed un danno non patrimoniale tra i due ministeri di 1,1 milione di euro. 50 mila euro è stata la richiesta di condanna depositata dal Codacons. Ad avanzare l'istanza anche altre due società: Eurofish Napoli srl, con una richiesta di 550mila euro determinato dal valore dei mezzi imbarcati, e la 'Kappatur', (società di diritto turco), difesa dall'avvocato Antonio Marino, per il risarcimento del danno degli autobus e del loro equipaggiamento per 580 mila euro.

(ANSA).