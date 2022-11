Incidenti stradali: due morti nel Brindisino

(ANSA) - BARI, 16 NOV - Una donna ed un uomo sono morti, ed un'altra persona è rimasta ferita, in un incidente avvenuto sulla strada statale 379 in provincia di Brindisi, nei pressi dello svincolo per Torre Guaceto. Lo riferisce l' Anas che precisa che la carreggiata in direzione nord della statale è temporaneamente chiusa al traffico. Sono quattro i mezzi coinvolti: due auto e due tir. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, personale della Polizia stradale e mezzi del 118. Per consentire la rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato sulla litoranea Apani - Punta Penne.

