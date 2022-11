Norman Atlantic:pm, condizioni meteo proibitive quella notte

(ANSA) - BARI, 15 NOV - "Condizioni metereologiche proibitive quella notte. Il comandante Cassano ha riferito di altre navi traghetto che non sono partite. In mare quella notte c'erano solo navi porta container completamente diverse dalla Norman Atlantic. Si tratta di 'mastodonti' nel mare che potevano viaggiare anche con quelle condizioni. Non risultano altri traghetti che avevano deciso di viaggiare". Lo ha rilevato nella sua requisitoria nel processo per il naufragio della Norman Atlantic il Pubblico ministero Federico Perrone Capano, in riferimento alla decisione di fare comunque partire il traghetto nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre del 2014.

Secondo quanto riferito dall' altro pm Ettore Cardinali, inoltre "l'attivazione del drencher (impianto di antincendio) è arrivata tardi, e se fosse stata azionata sul ponte corretto non ci sarebbe stata incidenza sul naufragio. L' attivazione è arrivata dopo 20 minuti dopo l'inizio dell'incendio". Cardinali ha aggiunto, poi, che "Il sistema di rilevazione dell'antincendio è macchiato da un deficit strutturale e che la nave era in balia di quelle condizioni meteo". (ANSA).