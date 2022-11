Norman Atlantic: pm, naufragio per spegnimento motori dopo rogo

(ANSA) - BARI, 15 NOV - "Dal nostro punto di vista il momento in cui si è verificato il naufragio della Norman Atlantic è quando si spengono entrambi i motori, a distanza di un minuto, che davano la propulsione alla moto-nave. E le cause sono derivanti dall'incendio a bordo. La nave, così, perde la governabilità. La Norman Atlantic per l'incendio era diventata poco più di un pezzo di metallo. Aveva perso completamente le sue caratteristiche di nave, impossibile utilizzarla, se non come una zattera. Non c'era alcun modo di guidarla". Lo ha detto il pubblico ministero Federico Perrone Capano nel corso della sua requisitoria durante il processo del naufragio della Norman Atlatic, collegato - secondo l'accusa - all'incendio di un camion frigo con motore accesso sul ponte 4.

"Nel caso di specie abbiamo plurime evidenze, dallo scambio di corrispondenza, alla prassi diffusa dei camion con i motori accesi, che l'evento incendio - ha riferito - rientrava nelle conseguenze possibili che erano state già prefigurate nei soggetti coinvolti". "Le circostanze e l'evolversi del fatto portano a ritenere che gli imputati avessero escluso che quell'evento si sarebbe verificato e ciò per effetto di un'ottimistica previsione dagli stessi avanzata - ha concluso il pm- dalle conseguenze dei loro comportamenti". (ANSA).