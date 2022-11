Cinema: a San Severo il festival Salento finibus terrae

(ANSA) - BARI, 15 NOV - Sarà il teatro Verdi di San Severo (Foggia) a ospitare, dal 18 al 21 novembre, la 19esima edizione del festival internazionale Salento Finibus Terrae, inserito nell'Apulia Cine festival Network, la rete di festival cinematografici di Apulia Film Commission. Madrina del festival in questa edizione sarà l'attrice, regista e produttrice cinematografica romana Lidia Vitale. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito. E a conferma dell'impegno sul territorio, tutte le iniziative a San Severo vedranno il coinvolgimento delle scuole e delle Università. L'ultimo giorno del festival, il 21 novembre, sarà inaugurata anche una mostra fotografica dedicata a Ugo Tognazzi: l'iniziativa, dal titolo "Le vite di Ugo" sarà ospitata nella Galleria Comunale Luigi Schingo (in piazza Luigi Schingo) fino al 7 dicembre.

Tra gli ospiti di questa edizione del festival Alessandro Pondi, Mirko Frezza, Monica Vallerini, Francesco Del Grosso, Susy Del Giudice, Domenico Pinelli e Christian Chiummariello, Alessio Perinelli e Francesco Colella, Lino Musella, Antonia Truppo e Ricky Tognazzi. In programma anche le masterclass guidate dal critico cinematografico Paolo Calcagno e le proiezioni dei corti cinematografici nelle sezioni "Corti Italia", "Children's World", e "Corti Commedia". (ANSA).