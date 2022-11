Bankitalia: ripresa economica Puglia 2022 in rallentamento

(ANSA) - BARI, 15 NOV - Nei primi nove mesi del 2022 l'economia pugliese "ha continuato a crescere intensamente, completando il recupero dei livelli produttivi persi a causa della pandemia" ma a causa dell'inflazione e dell'incremento dei costi di produzione la crescita ha rallentato. Lo rileva l'aggiornamento congiunturale di Banca d'Italia "L'economia della Puglia" presentato questa mattina a Bari dal direttore Sergio Magarelli. Nel primo semestre del 2022 l'attività economica è cresciuta del 5,6% "in lieve rallentamento rispetto all'intero 2021 (6%)", si legge nel report. "Sulla base di informazioni più aggiornate nel terzo trimestre la crescita avrebbe ulteriormente decelerato". "Nel 2021 - scrive Banca d'Italia - l'economia pugliese ha registrato una sensibile crescita, estesa a tutti i principali settori, dopo il forte calo dell'anno precedere". Invece, "nei primi mesi del 2022 la ripresa ha perso slancio, risentendo del deciso aumento dei prezzi dei beni energetici e di altre materie prime, intensificatosi a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina". Non solo: "Le aspettative - si legge - risentono però dell'acuirsi nei mesi estivi dei rincari dell'energia e prospettano un rallentamento delle vendite nel prossimo semestre e un calo degli investimenti nel 2023, nonostante la spinta attesa dagli incentivi previsti dal Pnrr".

"Nel rapporto - ha commentato Magarelli - viene rimarcata la situazione, speriamo contingente, di grave e perdurante incertezza. Questa situazione ha già provocato un certo rallentamento nella crescita dell'economia, che pure nei primi mesi del 2022 si era prospettata abbastanza vivace anche in Puglia. Per il futuro le indicazioni non sono positive, le prospettive di crescita hanno subito un grave rallentamento, una battuta d'arresto. La crescita vissuta dalla Puglia ci permette però di poter immaginare la regione protagonista di una ripresa, probabilmente anche abbastanza efficace, per quanto riguarda non solo la propria economia, ma anche quella del Mezzogiorno e dell'intero Paese". (ANSA).