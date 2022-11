Calciatore aggredito dopo partita a Foggia, 'sono scosso'

(ANSA) - BARI, 14 NOV - "Dopo lo schiaffo ho sentito una specie di ronzio e poi è stato come se qualcuno spegnesse la luce, per alcuni minuti il buio nella mia mente, mi sono ritrovato su un tavolino con tutti intorno e ricordavo poco. Non pensavo fosse questo il calcio, invece c'è qualcuno che lo macchia". E' il racconto di Giovanni Bruno, il calciatore del Canosa che ieri, dopo la partita a Foggia, contro la squadra locale, il Foggia Incedit, nel campionato di eccellenza, sarebbe stato colpito con uno schiaffo violento da un dirigente della squadra di casa.

Bruno riferisce che mentre stava rientrando con la sua squadra negli spogliatoi a fine partita (fra l'altro da lui non giocata perché era in panchina), ci sono stati battibecchi con la dirigenza della squadra avversaria durante i quali ha ricevuto un violento schiaffo che lo ha fatto svenire. E' stato poi portato in ospedale dove è stato sottoposto ad una tac e dimesso con l'applicazione di un collare ortopedico. Avrebbe anche riconosciuto l'aggressore riferendone poi il nome ai carabinieri. Oggi, annuncia, si recherà dai carabinieri ad Andria, la sua città, per formalizzare denuncia.

"Ho 21 anni - conclude Bruno - e gioco da quando ne avevo 7 mai avrei immaginato che potesse succedere una cosa simile, mi sarei aspettato almeno delle scuse o che qualcuno del Foggia si fosse preoccupato o scusato, sono ancora molto scosso". (ANSA).