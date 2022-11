Omicidio 19enne: sabato prossimo autopsia su vittima

(ANSA) - BRINDISI, 11 NOV - Sarà eseguita sabato 19 novembre l'autopsia del 19enne Paolo Stasi, ucciso mercoledì sera a Francavilla Fontana (Brindisi) a colpi di pistola sotto casa sua a Francavilla Fontana. Il medico legale incaricato dal Pubblico Ministero, Giuseppe De Nozza, è Raffaele Giorgetti della Università delle Marche.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l'omicidio compiuto in via Occhi bianchi. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di numerose telecamere della zona ed avviato anche l'analisi dei dispositivi tecnologici in uso al 19enne, per individuare possibili elementi utili all'identificazione del killer. Ieri il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo ha inoltrato una richiesta al prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni per "una maggiore presenza di agenti e un serrato coordinamento tra le Forze dell'Ordine". (ANSA).