Omicidio 19enne: convocato comitato sicurezza pubblica

(ANSA) - BRINDISI, 11 NOV - In seguito all'omicidio del 19enne Paolo Stasi, compiuto mercoledì scorso, e dopo altri fatti di cronaca avvenuti a Francavilla Fontana di recente, il prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni ha convocato una seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà venerdì 18 novembre alle 9.30 a Francavilla. Lo comunica l'amministrazione comunale in una nota: "Come emerso dalle precedenti riunioni, nell'immediato è previsto un aumento della presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio. Nei prossimi giorni, d'intesa con la prefettura, sarà formalizzatouno specifico patto per la sicurezza urbana incentrato sulle criticità presenti nella città di Francavilla Fontana". (ANSA).