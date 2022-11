Furto in centro diurno Bari, rubati regali bimbi per Natale

(ANSA) - BARI, 11 NOV - Dal centro diurno 'I ragazzi di don Bosco' nel quartiere Libertà di Bari sono stati rubati i regali donati dall'Unicef per Natale. "Spero che chi ha compiuto questo atto vile e indegno - afferma il sindaco Antonio Decaro - si ravveda e trovi presto un modo per restituire tutti gli oggetti che ha sottratto al centro della comunità del Redentore".

"L'amministrazione e la città - aggiunge - non faranno mancare il loro sostegno al centro e ai bambini che attendono le feste di Natale per ricevere un dono e vivere la magia delle feste. Mi auguro che le forze dell'ordine, intervenute sul posto, possano ricostruire l'accaduto e individuare al più presto i responsabili del furto. Io continuo a pensare che la città di Bari sia molto migliore di così e che queste persone non siano degne di dirsi nostri concittadini".

"Rabbia e tristezza - commenta l'assessora comunaleal Welfare Francesca Bottalico - per aver appreso di un nuovo furto ai danni del centro diurno. Un gesto assurdo e vile - prosegue - in un contesto territoriale in cui nell'ultimo anno abbiamo investito in nuovi centri sociali e presidi educativi, nonché all'indomani dell'avvio degli eventi per il mese dei diritti organizzati dall'assessorato per consentire a tutti i bambini e le bambine, le famiglie e le persone più fragili, di vivere serene giornate di festa e prepararsi ad un Natale di accoglienza e comunità". (ANSA).