Auto travolta da treno a Brindisi, feriti padre e figlio

(ANSA) - BARI, 11 NOV - Due uomini, padre e figlio di 68 e 34 anni, sono rimasti feriti a bordo della loro auto che è stata travolta e trascinata per qualche metro da un treno merci nei pressi della zona industriale di Brindisi, in un incrocio a raso in via Enrico Fermi. Non sono in pericolo di vita. Sul posto il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco che hanno prestato il primo soccorso. Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. (ANSA).