Xylella: Coldiretti Puglia, 1.054 ulivi abbattuti da giugno

(ANSA) - BARI, 09 NOV - Sono 1.054 gli ulivi infetti abbattuti da giugno ad oggi in Puglia: il conteggio è di Coldiretti Puglia. "Una misura molto sofferta - commenta Coldiretti - che si è resa necessaria per arrestare l'avanzata della Xylella, il batterio killer che interessa 8mila chilometri quadrati di territorio, il 40% della Puglia". Nel monitoraggio 2022 sono state segnalate altre 240 piante infette.

"Serve tempestività per estinguere immediatamente i focolai attivi - prosegue Coldiretti - con gli ulivi infetti che sono fonti di inoculo della malattia e bloccare l'avanzata inarrestabile della stessa, in zona indenne, dove oltre all'abbattimento degli ulivi infetti si dovrà procedere anche sulle piante delle specie sensibili presenti nel raggio di 50 metri, perché la diffusione della Xylella Fastidiosa potrebbe costare miliardi di euro nei prossimi 50 anni in Europa, se l'espansione della zona infetta non venisse arrestata". (ANSA).