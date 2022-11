Cinema: da domani a Bari 'Autunno in Mediateca'

(ANSA) - BARI, 09 NOV - "Autunno in Mediateca" è titolo del cartellone di eventi che la Mediateca Regionale Pugliese propone al pubblico a novembre e dicembre. Dagli omaggi a personalità fondamentali della storia del cinema recentemente scomparsi, come Jean-Luc Godard e Robert Jay Rafelson, a quello dedicato ai cent'anni dalla nascita di Francesco Rosi, passando per il centenario dell'uscita del film "Nosferatu" di Friedrich Wilhelm Murnau. In programma anche proiezioni a tema musicale e sociale e focus su Serie Tv ed eventi a sorpresa. Tutti gli appuntamenti si terranno nella sede della Mediateca Regionale Pugliese a Bari. S'inizia giovedì 10 novembre alle 18.30, con il primo degli appuntamenti della sotto rassegna "Il Paese è reale: nuove visioni", in cui saranno proiettati il I° e il II° episodio di "La Mala: Banditi a Milano" (serie di Sky Original) diretto da Paolo Bernardelli e Chiara Battistini. Il secondo appuntamento, venerdì 18 novembre (alle 18.30), è con "Una squadra: il film", opera prima da regista del produttore Domenico Procacci. Per il terzo ed ultimo appuntamento, mercoledì 7 dicembre (18.30), sarà proiettato "A noi rimane il mondo: sulle tracce della Wu Ming Foundation", documentario di Armin Ferrari in concorso allo scorso Biografilm. A seguire Massimiliano Martiradonna dialogherà con Wu Ming 2.

Gli appuntamenti con "Autunno in Mediateca" proseguono, martedì 22 novembre alle 19.30, con l'omaggio a Jean-Luc Godard, regista francese scomparso a settembre scorso. Per l'occasione sarà proiettata la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna del film "A' Bout de Souffle" ("Fino all'ultimo respiro"). Con la proiezione di "Cadaveri eccellenti", film capolavoro tratto dal romanzo "Il contesto" di Leonardo Sciascia (1971), martedì 29 novembre alle 19.30, si celebrano i cento anni dalla nascita di Francesco Rosi. L'avvincente thriller di Rosi, è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare.

Quest'anno si ricordano anche i cento anni dell'uscita della leggendaria pellicola di Friedrich Wilhelm Muranu "Nosferatu".

La Mediateca lo celebra, martedì 13 dicembre alle 19.30, proiettando la pellicola nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Un altro omaggio è riservato al regista Bob Rafelson, scomparso a luglio scorso. Del regista statunitense, giovedì 15 dicembre alle 19.30, sarà proiettato il suo capolavoro "Five Easy Pieces" ("Cinque pezzi facili").

Infine, il 22 dicembre alle 20, si inaugura il progetto "The Night of...". Si tratta di un contenitore del possibile dedicato all'audiovisivo che diviene assunto culturale, icona del pop. In programma la visione di "Kill Bill" di Quentin Tarantino, che sarà proiettato in forma originale e integrale, in alta definizione e sottotitolato. Il progetto "Autunno in Mediateca" è promosso dalla Regione Puglia e realizzato con la Fondazione Apulia Film Commission.

