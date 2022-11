Elicottero: sirene ambulanze per ultimo saluto a medico

(ANSA) - BARI, 08 NOV - Il lungo suono delle sirene ha accompagnato il feretro di Maurizio De Girolamo all'uscita dalla cappella dell'ospedale di San Severo. È così che la ASL Foggia ha voluto dare l'ultimo, commosso, saluto al medico del 118 che ha perso la vita sabato scorso nell'incidente dell'elicottero su cui viaggiava con altre sei persone.

"Abbiamo subito un colpo durissimo - ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - Il lutto regionale proclamato nelle giornate delle esequie è un modo simbolico per dire grazie a chi ha perso la vita in questa tragedia e a chi, per offrire a noi tutti servizi sanitari, di trasporti, per la nostra sicurezza e incolumità, spesso sacrifica la propria vita come purtroppo accaduto in questo triste evento". In chiesa, oltre ai parenti, colleghi e amici del medico, anche la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, il vice presidente della Giunta, Raffaele Piemontese e il sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Insieme, hanno consegnato, nelle mani del primogenito Carlo, il camice del padre Maurizio.

"Lui diceva sempre - ha ricordato Francesco Marino, medico del 118 delle Isole Tremiti - che il lavoro non si abbandona.

Non si lascia un turno, scoperto perché potrebbe esserci sempre qualcuno che ha bisogno di noi. Il nostro rammarico è stato quello di non aver potuto aiutare lui nel momento del bisogno.

Ora le nostre strade si dividono. Resta in noi il ricordo indelebile della persona splendida che era". (ANSA).