Elicottero precipitato: Emiliano proclama lutto regionale

(ANSA) - BARI, 07 NOV - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con decreto odierno, ha proclamato il lutto regionale per le sette vittime dell'incidente in elicottero avvenuto il 5 novembre nei pressi di Apricena, disponendo l'esposizione della bandiera della Regione Puglia a mezz'asta su tutte le sedi istituzionali della Regione. Lo rende noto un comunicato della Regione in cui è precisato che " il lutto regionale è proclamato su tutto il territorio regionale nelle giornate delle celebrazioni delle esequie delle vittime".

(ANSA).