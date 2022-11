Elicottero precipitato: primo impatto al suolo con il rotore

(ANSA) - FOGGIA, 06 NOV - "Il rotore è stato trovato a circa 100-150 metri di distanza rispetto alla fusoliera.

Verosimilmente il velivo ha impattato con il suolo prima con il rotore, si è impennato e poi ha impattato il resto dell'elicottero". E' la prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, dell'incidente aereo avvenuto ieri sul Gargano, fornita dal procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro, nel corso di una conferenza stampa indetta nella centrale operativa allestita a pochi chilometri dal luogo della tragedia.

"Non abbiamo ancora trovato la scatola nera, non è detto che ci sia" , ha commentato Vaccaro rispondendo alle domande dei giornalisti. Intanto il fascicolo di indagine resta a carico di ignoti.

"L'agenzia nazionale sulla sicurezza del volo ha nominato due investigatori: un ingegnere dell'aeronautica ed un pilota - spiega Vaccaro - mentre la procura ha nominato tre consulenti: professore universitario esperto in tragedie aeree; un colonnello ingegnere dell'Aeronautica e un colonnello pilota".

Sulle cause del disastro Vaccaro non si sbilancia: "in questa prima fase di indagini preferiamo non commentare. Ieri c'era maltempo questo è l'unico dato certo". (ANSA).