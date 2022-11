Tromba d'aria a Brindisi,due feriti nel porto a Costa Morena

(ANSA) - BRINDISI, 05 NOV - A causa di una tromba d'aria che si è verificata nella notte sono state sdraticate due strutture prefabriccate della security all'interno del porto di Brindisi, nell'area di Costa Morena est, ingresso zona industriale. Hanno riportato lievi ferite una guardia giurata ed un finanziere che si trovavano nell'area di accesso per gli scarichi. Sul posto i mezzi di soccorso per medicare i feriti, forze dell'ordine e Capitaneria per un primo sopralluogo. Le strutture per il forte vento sono state spinte per decine di metri, finendo in un canale circostante. (ANSA).