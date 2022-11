Cinema: a Bari 12/a edizione 'Registi Fuori Dagli Sche[R]mi'

(ANSA) - BARI, 05 NOV - Sarà il film 'Tante que le soleil frappe' (titolo internazionale "Beating Sun") di Philippe Petit, ad inaugurare a Bari la 12/a edizione della rassegna 'Registi Fuori Dagli Sche[R]mi' lunedì 7 novembre alle 20.30. L'evento si terrà al Cineporto (Fiera del Levante, ingresso Monumentale) e vedrà la presenza in sala del regista francese Philippe Petit, con Luigi Abiusi, direttore artistico della rassegna e Beatrice Fiorentino, delegata generale della 'Settimana Internazionale della Critica'.

La prima proiezione della rassegna sarà l'occasione per ricordare Nicola Curzio, già redattore di Uzak e collaboratore della rassegna, critico cinematografico di grande acume scomparso lo scorso giugno. A lui sarà dedicata questa dodicesima edizione.

"Sono stati anni passati - ricorda Abiusi - a mostrare un cinema di contenuti, tra ricerca, poesia, politica in senso ampio. Un cinema molto spesso rimasto fuori dalla distribuzione nazionale, nonostante sia protagonista nei grandi festival". 'Registi Fuori Dagli Sche[R]mi' è all'interno dell'Apulia Cinefestival Network.

(ANSA).