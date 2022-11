Calcio: il Bari ritrova il gol e pareggia a Benevento

(ANSA) - BARI, 05 NOV - Il Bari ritrova il gol che mancava dalla trasferta di Venezia dell'8 ottobre, ma non la vittoria al Vigorito contro il Benevento: i pugliesi, sostenuti da ben 1400 tifosi nel settore ospiti, hanno disputato una prestazione ordinata, andando in difficoltà solo per le accelerazioni di Letizia. Di Cesare e compagni sono andati in svantaggio subendo una rete dall'ex Improta nel primo tempo (al 37' s assist di Forte).

Nella ripresa l'undici di Mignani ha attaccato con equilibrio e ha trovato il gol su rigore - concesso per fallo di mano di Letizia rilevato dal Var - con Cheddira (nono centro stagionale) al 37'st.

Antenucci e compagni nel finale non hanno approfittato della superiorità numerica (rosso per Pastina) e il Benevento a sfiorato la vittoria con deviazione di testa di Leverbe (deviata da Caprile).

Con il punto conquistato in Campania, il Bari resta ancora in alta quota (quarto a 20 punti) nella classifica di serie B.

