Ucraina: amm. Dragone, deterrenza militare è presidio pace

(ANSA) - BARI, 04 NOV - "Dobbiamo concepire lo sviluppo della difesa Europa come un arricchimento, in una prospettiva di integrazione con l'Alleanza atlantica. È il tempo di creare deterrenza che scoraggi le minacce del domani, occorrono scelte coraggiose e servirà far circolare le conoscenze tecnologiche degli alleati. La deterrenza militare è il presidio della pace".

Lo ha detto il Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, a Bari in occasione della cerimonia per la Giornata dell'Unità e delle Forze armate, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

"Un conflitto tra due paesi nel cuore dell'Europa - ha proseguito parlando della guerra in Ucraina - si è trasformato in una polarizzazione tra due mondi, con effetti che si sono propagati. L'Italia è consapevole della posta in gioco e ha preso una posizione ferma ed è impegnata nel quadro Atlantico europeo. Chi pensava a una Nato in difficoltà ha commesso un grave errore di valutazione. L'Alleanza ha rapidamente adattato la visione strategica alle nuove minacce. La Nato è un presidio di libertà e democrazia, e l'Italia ha dato il suo contributo fondamentale e apprezzato. Chi contava su una Europa incerta ha sbagliato i suoi calcoli. L'unione ha reagito facendo avanzare il processo di integrazione". (ANSA).