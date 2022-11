Serie C: Picerno-Taranto senza tifosi pugliesi

(ANSA) - POTENZA, 04 NOV - Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, dopo le considerazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e sentito il questore del capoluogo lucano, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti dell'incontro di calcio Picerno-Taranto (Lega Pro, girone C), di domenica 6 novembre, ai residenti nella provincia di Taranto.

Il provvedimento è stato adottato "in seguito al comportamento violento posto in essere, lo scorso 18 ottobre, dai tifosi al termine della gara Cerignola-Taranto: nei pressi del parcheggio riservato ai supporter ospiti, gruppi di tifosi si sono scontrati rendendo necessari alcuni interventi delle Forze dell'Ordine e causando - è scritto in un comunicato diffuso dalla Prefettura potentina - il ferimento di due operatori della Polizia". (ANSA).