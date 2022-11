4 novembre: scolaresche al Sacrario di Bari in attesa Mattarella

(ANSA) - BARI, 04 NOV - C'è attesa a Bari per l'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le celebrazioni del 4 novembre. Il lungomare Nazario Sauro, dove si svolgerà la parata, è già chiuso al traffico; al Sacrario militare dei caduti d'Oltremare, invece, un centinaio di bambini delle scuole elementari di Bari e provincia attende di poter salutare il Capo dello Stato. Lo accoglieranno con piccole bandiere del tricolore. Subito dopo la breve cerimonia, con inizio alle 11.00 e che prevede la deposizione della corona, la lettura della preghiera dei caduti e la firma dell'Albo d'onore, ci sarà il trasferimento sul lungomare Nazario Sauro per la parata militare. (ANSA).