Maltempo:da domattina allerta gialla per temporali in Puglia

(ANSA) - BARI, 03 NOV - Dopo il bel tempo quasi estivo fuori stagione degli scorsi giorni, sono in arrivo piogge e temporali anche in Puglia. Dalle 8 di domani mattina per le 12 ore successive, infatti la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla su tutta la regione per rischio idrogeologico per temporali.

Nel resto d'Italia, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che coinvolge 18 regioni: per Lombardia e Friuli Venezia Giulia l'allerta è arancione, per tutte le altre gialla. (ANSA).