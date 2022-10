Covid: in Puglia risale al 7% tasso occupazione posti letto

(ANSA) - BARI, 31 OTT - Nonostante il calo dei contagi nelle ultime due settimane, nei reparti di Medicina Covid della Puglia c'è stata una risalita del tasso di occupazione dei posti letto, passato dal 6 al 7%. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Tuttavia la Puglia resta sotto la media nazionale, pari all'11%. Per quanto riguarda le terapie intensive, il tasso di occupazione in Puglia è pari al 2%, in linea con la media italiana. (ANSA).