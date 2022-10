Tre feriti in scontro auto,mamma e figlia 7 anni in ospedale

(ANSA) - BARI, 30 OTT - Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una mamma e sua figlia di sette anni, in un incidente stradale sulla statale 16 all'altezza di Tuturano (Brindisi). A quanto si apprende i feriti non sarebbero in pericolo di vita.

La mamma e la figlioletta sono rimaste incastrate nelle lamiere della loro Peugeot e sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarle. L'altra auto coinvolta è un'Audi A4. Secondo una prima ricostruzione, l'auto con la mamma e la figlia si era fermata e stava facendo retromarcia. Per questo è stata tamponata dall'Audi che viaggiava a circa 90 chilometri orari. La Peugeot nell'impatto si è girata su se stessa e poi ha urtato con il guard rail. (ANSA).