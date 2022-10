Cade da 4 metri durante show al circo, grave acrobata 24enne

(ANSA) - BARI, 29 OTT - Un'acrobata è precipitata ieri sera da un'altezza di circa quattro metri mentre si esibiva in un circo a Terlizzi (Bari) alla presenza del pubblico. A quanto si apprende l'artista, una 24enne, è ricoverata al Policlinico di Bari in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente la polizia locale e il personale del 118. L'artista, di origini ucraine, è stata trasportata in codice rosso dal personale del 118 al Policlinico di Bari dove è ricoverata nel reparto di chirurgia video-laparoscopica. E' cosciente e lucida, e per ora non sarà operata. Nella caduta ha riportato una contusione epatica, una importante frattura maxillo-facciale e traumi vertebrali. Dopo una seconda Tac di controllo si deciderà un eventuale intervento. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, la 24enne stava eseguendo un avvitamento alla fune nel circo Greca Orfei quando ha perso la presa ed è precipitata sbattendo con violenza la testa.