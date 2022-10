In Puglia tentata rapina a portavalori su A14, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 27 OTT - In Puglia, una rapina a un portavalori è stata tentata stamani, intorno alle ore 7.30, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto tra gli svincoli di Cerignola est e Canosa, tra le province di Foggia e Bat. Lo ha reso noto Autostrade per l'Italia.

Nella tentata rapina sono stati dati alle fiamme due mezzi: secondo quanto si è appreso, nessuno è rimasto ferito. Indagini sono in corso da parte della Polizia stradale.

"In merito al tentativo di rapina al mezzo blindato Sicuritalia IVRI compiuto questa mattina alle 07:20 sull'autostrada A14, nel tratto fra Cerignola e Canosa di Puglia in direzione Nord (Foggia)", Sicuritalia Ivri "conferma che nessun valore è stato asportato". Nel comunicato diffuso dal gruppo Sicuritalia è inoltre sottolineato che "il mezzo blindato è stato inseguito e costretto all'arresto sotto colpi di arma da fuoco e ulteriormente colpito da numerosi colpi una volta fermatosi. Le guardie giurate particolari Sicuritalia Ivri sono rimaste illese. Le forze dell'ordine sono prontamente intervenute sul posto". (ANSA).