Sbaglia manovra e finisce in mare con l'auto, ferito 89enne

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 26 OTT - Un uomo di 89 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato in una scarpata e finito in mare mentre era alla guida della sua auto. E' accaduto in località Macchia, tra Manfredonia e Mattinata, nel Foggiano. E' intervenuto l'elisoccorso che ha recuperato l'uomo rimasto incastrato nelle lamiere. Secondo una prima ricostruzione l'89enne potrebbe aver sbagliato una manovra. (ANSA).