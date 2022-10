Soldi per farmaci oncologici:Istituto tumori,vicenda tristissima

(ANSA) - BARI, 25 OTT - La sentenza di condanna a 9 anni di reclusione dell'oncologo barese Giuseppe Rizzi, è "una vicenda tristissima, di cui non avremmo voluto più parlare: è giusto tuttavia che si sappia che il Tribunale di Bari ha riconosciuto al nostro Istituto, che si è costituito parte civile, una provvisionale per i danni subiti e che stiamo valutando la possibilità di un'azione giudiziaria ad hoc per il danno d'immagine che le condotte del dottor Rizzi hanno generato, oscurando il lavoro prezioso, indefesso e soprattutto onesto del personale in servizio all'oncologico di Bari". Lo afferma Alessandro Delle Donne, Dg dell'Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari.

"Questa sentenza - continua Delle Donne - rafforza la stima e la fiducia che questo Istituto nutre nei confronti delle forze dell'ordine, dei Carabinieri e della magistratura a cui, senza alcun indugio, avevamo segnalato i comportamenti di Rizzi che avevano già determinato il licenziamento disciplinare senza preavviso mesi prima dell'arresto. Oggi, di questa vicenda, ci resta il dolore e la vicinanza ai pazienti e ai familiari coinvolti nei fatti". (ANSA).