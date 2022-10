Ucraina: a Bari due navi con 73mila tonnellate di mais

(ANSA) - BARI, 24 OTT - Prosegue l'attività di vigilanza svolta dall'agenzia dogane e monopoli sulle navi commerciali provenienti dall'Ucraina, dopo lo sblocco diplomatico delle esportazioni di cereali. Nei giorni scorsi - informa una nota dell'Adm - sono giunte nel porto di Bari due navi cargo, la Fast e la Lady Ayana, con un carico di mais rispettivamente di 46.000 tonnellate e di 26.000 tonnellate, in parte sbarcate in Puglia e in parte destinate a proseguire verso il porto di Ravenna.

All'arrivo dei due mercantili, i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'Ufficio di Bari e i chimici della Direzione Territoriale Adm Puglia, Molise e Basilicata hanno sottoposto i carichi agli accertamenti di protocollo propedeutici allo sbarco a Bari e alla prosecuzione dell'itinerario previsto verso lo scalo portuale romagnolo.

(ANSA).