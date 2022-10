Travestito ucciso a Bari nel 2018, arrestato presunto killer

(ANSA) - BARI, 24 OTT - Dopo oltre quattro anni dal delitto, la Squadra Mobile di Bari ha arrestato un uomo di 51 anni ritenuto l'autore dell'omicidio del 40enne che, travestito da donna, si prostituiva nei pressi di un ex pastificio di Bari-San Giorgio. L'uccisione risale alla notte del 23 settembre 2018.

L'arresto è stato eseguito sulla base di un provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Bari che ha accolto la richiesta della Procura. Il cadavere fu trovato in una stradina buia all'interno della propria autovettura, nella quale l'uomo si era appartato con un cliente, presumibilmente per consumare un rapporto sessuale a pagamento. Il decesso, immediato, fu provocato da una coltellata al collo, che recise l'arteria carotidea e causò uno shock emorragico. (ANSA).