Lecce, Baroni: "A Bologna gara dura, ma non è crocevia"

(ANSA) - LECCE, 22 OTT - "Non parlerei di uno scontro che rappresenta un crocevia della stagione. Sono tutte partite importanti, dove ci sono sempre tre punti in palio. E' una gara che andremo a giocare contro una squadra che ha una gran voglia di rivalsa, nella quale dovremo essere all'altezza dal punto di vista della prestazione. Ho molta fiducia nei calciatori, ci siamo allenati bene". Così il tecnico del Lecce, Marco Baroni, nella conferenza della vigilia, prima della partenza per la gara di campionato a Bologna.

Ad eccezione di Antonino Gallo, appiedato per un turno dal giudice sportivo, il tecnico del Lecce avrà a disposizione l'intera rosa per questa delicata trasferta in ottica salvezza.

"La mia linea - aggiunge - è quella di fare delle riconferme rispetto alla gara contro la Fiorentina. Pongracic, Umtiti e Baschirotto stanno facendo bene, senza dimenticare Dermaku e Tuia, ragazzi titolari che si sono conquistati questa categoria, così come Cetin che ormai è in via di recupero. Farò delle scelte in difesa in linea con l'alternanza e le caratteristiche dell'avversario".

Anche per il centrocampo Baroni non prevede stravolgimenti.

"Rientra Hjulmand dopo la squalifica e andrò verso una riconferma di Askildsen e Gonzalez. Per quanto riguarda Blin - spiega - è sempre presente quando è chiamato, e rappresenta un valore aggiunto per noi".

L'impegno di giovedì scorso in Coppa Italia del Bologna potrebbe incidere sulla prestazione dei felsinei, ma Baroni non ci scommette: "E' il solito retaggio mentale italiano. La Coppa Italia ha dato stimolo al Bologna con il passaggio del turno, niente di negativo". (ANSA).