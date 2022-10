Estorce soldi a prete, arrestato 20enne nel Barese

(ANSA) - BARI, 22 OTT - Un 20enne di Andria è stato arrestato con l'accusa di estorsione nei confronti di un sacerdote.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe avanzato richieste di danaro al prete, minacciandolo di diffondere in rete un video in cui lo stesso prelato durante la confessione, avrebbe avuto atteggiamenti 'affettuosi' nei suoi confronti, tentando secondo il 20enne, di baciarlo sulle labbra. Il sacerdote, dopo aver effettuato alcuni bonifici, ha deciso di denunciare la presunta estorsione ai carabinieri.

Dopo l'arresto al ragazzo è stato sequestrato il telefonino, sul quale non sono state trovate immagini o video delle presunte molestie. Al 20enne la Procura di Bari ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (ANSA).