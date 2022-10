Calcio: Bari; terzo ko di fila a Frosinone

(ANSA) - BARI, 22 OTT - Il Bari rimedia la terza sconfitta di fila (dopo il ko in casa con l'Ascoli e in coppa a Parma) allo Stirpe contro il Frosinone (1-0), rimediando il gol del ko al 92' dopo 70 minuti in inferiorità numerica (per l'espulsione del fantasista Bellomo). A decidere l'incontro è stato il bomber dei laziali Borrelli che ha trovato, su cross di Frabotta, la deviazione vincente di testa nel recupero, agevolato dalla disattenzione del centrale difensivo pugliese Vicari.

I biancorossi, incoraggiati dagli oltre mille tifosi giunti da Bari, nel primo tempo avevano anche costruito due nitide occasioni da rete con Cheddira e Folorunsho, mentre nella ripresa erano stati ordinati nel contenere le sfuriate avversarie fino al calo di attenzione nel recupero, frangente in cui c'è stata la deviazione aerea su cui il portiere Caprile non ha potuto fare nulla e che ha deciso la contesa.

Antenucci e compagni torneranno in campo venerdì prossimo alle 20,30 al San Nicola per il nuovo scontro d'alta quota contro la Ternana. (ANSA).