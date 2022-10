Minorenne subì abusi sessuali da coetaneo, indagini a Bari

(ANSA) - BARI, 20 OTT - La Procura per i minorenni di Bari ha in corso un'indagine per violenza sessuale ai danni di un minorenne. I fatti risalgono al giugno scorso e si sono svolti a Terlizzi, nel nord Barese. Presso la caserma dei carabinieri i genitori della vittima - a quanto si apprende un 13enne - hanno presentato denuncia nei confronti di un altro minorenne. Le indagini dei militari dell'Arma non escludono il coinvolgimento di altri due minori che avrebbero filmato la violenza con un cellulare e, successivamente, avrebbero fatto circolare il video su alcune chat. (ANSA).