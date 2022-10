Digitale: a Bari inaugurato 'Oplà'per universitari e imprese

(ANSA) - BARI, 20 OTT - Trasformazione digitale, formazione e innovazione, anche per le imprese, saranno al centro delle attività di 'Oplà', un nuovo centro inaugurato oggi a Bari. Si tratta di uno spazio di co-learning, quindi con didattica in presenza, realizzato grazie alla collaborazione tra Talent Garden - realtà nata in Italia che opera nella Digital Education - ed il Politecnico di Bari che agisce con il supporto del suo incubatore Boosting Innovation in Poliba.

Innovatori, imprese e startup del territorio e studenti del Campus avranno accesso a programmi, si legge in una nota, "pensati per dare loro competenze e conoscenze in ambito di trasformazione digitale, deep tech e open innovation, promuovendo così una trasformazione anche all'interno delle aziende più tradizionali".

"L'avvio del nuovo spazio di co-learning Oplà - afferma il sindaco di Bari Antonio Decaro - attesta, ancora una volta, la capacità attrattiva della nostra città rispetto ai temi dell'innovazione e delle tecnologie digitali. Per questo siamo grati a Talent Garden, di investire sulla formazione dei ragazzi e per supportare le aziende locali nel processo di trasformazione".

"La presenza di Talent Garden nel Politecnico di Bari è un'ottima notizia per i nostri studenti e per tutto il territorio. C'è una grande necessità - aggiunge il rettore, Francesco Cupertino. - di luoghi in cui far interagire il mondo dell'Università con quello delle imprese e delle startup".

"Siamo particolarmente felici di essere qui oggi per dar vita a questo importante progetto pensato - sottolinea Lorenzo Maternini CEO Tag Med - non solo per Bari ma per la Puglia tutta e, tengo a sottolineare, di riflesso per l'intero sistema Paese". (ANSA).