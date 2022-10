Scritte 'no vax' a Lecce, vandalizzato dipartimento Asl

(ANSA) - BARI, 18 OTT - Scritte contro i vaccini sono comparse nella notte a Lecce sulle pareti dello stabile che ospita il Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Lecce, fra viale Don Minzoni e via Liborio Salomi, poco distante dalla sede generale dell'Ente. L'edificio è stato completamente vandalizzato con vernice spray di colore rosso e le frasi: "Omertà su vax, genocidio non è medicina ma omicidio", "medici pro vax assassini", "vaccini infarti nei bambini". Sul posto per i rilievi gli agenti della Digos. Sulle scritte ci sarebbe il marchio del movimento che le ha realizzate. (ANSA).