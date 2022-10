Gdf sequestra nel Barese 900mila prodotti contraffatti

(ANSA) - BARI, 18 OTT - La Guardia di finanza comunica di aver sequestrato nel corso dell'attività negli scorsi giorni in provincia di Bari e ad Andria (BAT) circa 900.000 prodotti contraffatti e non sicuri, tra cui 700.000 tra capi di abbigliamento e oggetti di bigiotteria, 50.000 prodotti elettrici ed elettronici, 30.000 giocattoli, 90.000 dispositivi di protezione individuale (mascherine) non conformi e 76 puntatori laser vietati, in quanto classificati come estremamente pericolosi e segnalati al sistema di allerta europeo.

Ad Andria è stata inoltre individuata una "stamperia del falso" con macchinari industriali (macchine per cucire, stiratrici, presse ed etichettatrici) utilizzati per la produzione e il confezionamento di abbigliamento, e sono stati sequestrati 11.000 prodotti contraffatti con famosi brand tra cui Gucci e Valentino. (ANSA).