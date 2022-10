Comuni:Bari, progetto co-housing per over 65 autosufficienti

(ANSA) - BARI, 17 OTT - Favorire la raccolta di segnalazioni da parte dei servizi, delle famiglie o di persone over 65 autosufficienti interessate ad avviare esperienze di co-housing per vivere la propria età serenamente.E' l'obiettivo del progetto sperimentale progetto sperimentale "Condiviviamo", dell'assessorato comunale al Welfare di Bari per la cui promozione è statao presentato oggi uno spot firmato dal regista Alessandro Piva.

Al momento a Bari non ci sono dati rilevanti su persone appartenenti alla fascia della terza età che abbiano intrapreso esperienze di co-housing; il progetto intende promuovere, quindi, questo tipo di esperienza rivolgendosi in primo luogo a uomini e donne autosufficienti over 65, senza escludere la possibilità di convivenza tra persone con età differente, ad esempio anziani soli con studenti fuorisede alla ricerca di un'abitazione a Bari per studiare.

L'auspicio è quello di arrivare alla costruzione di un nuovo sapere sociale attraverso campagne formative, informative e di sensibilizzazione di cui lo spot presentato oggi vuol essere il fiore all'occhiello.

Attraverso il portale di progetto www.condiviviamo.it sarà creata la banca dati di tutti coloro che chiedono di fare esperienza di co-housing: ogni aspirante co-houser potrà indicare le proprie preferenze territoriali, l'eventuale disponibilità di una casa, la richiesta di servizi specifici.

All'interno del portale, inoltre, è stato attivato uno spazio dedicato a tutti i proprietari che offrono la propria casa in affitto per l'esperienza di co-housing. All'incontro con la stampa è intervenuta, tra gli altri, l'assessora al Welfare Francesca Bottalico. (ANSA).