Migranti: in 96 sbarcano in Salento, tra cui 27 minorenni

(ANSA) - CASTRIGNANO DEL CAPO, 15 OTT - Nuovo sbarco di migranti a Leuca la scorsa notte: unità navali della Capitaneria di Porto di Gallipoli hanno avvistato e agganciato a 24 miglia a sud-est dal porto di Santa Maria di Leuca una barca a vela con a bordo 96 migranti tra cui sette donne e 27 minori. Il natante, lungo 20 metri, era scortato da una nave mercantile in transito.

I migranti provengono da Siria, Iran, Iraq, Egitto, Pakistan e Palestina. Sono state le persone a bordo a lanciare numerose chiamate di soccorso alle sale operative del 112 e della Capitaneria di Porto. Accolti in porto dai volontari della Croce rossa e della Caritas locale, i migranti sono stati smistati nei centri di prima accoglienza del Salento. Ieri sera era arrivato in Salento anche un motoveliero, soccorso a 14 miglia dalla costa, con 67 persone a bordo, tra cui 10 minori non accompagnati. (ANSA).