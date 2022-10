(ANSA) - BARI, 15 OTT - Davanti agli oltre 31mila spettatori del San Nicola il Bari rimedia la prima sconfitta stagionale contro un Ascoli ordinato e cinico sotto porta, perdendo così la testa della classifica di serie B.

L'undici di Mignani, privo dell'infortunato regista Maiello, appare subito meno brillante del solito, nonostante un volitivo Bellomo tra le linee. Nella ripresa gli ospiti costruiscono il successo con le reti di Simic (al 33' in mischia) e di Dionisi (al 44' con un contropiede travolgente). La squadra di Bucchi ha segnato anche un gol al 20' del secondo tempo con Dionisi, poi annullato dopo l'intervento del Var.

Sotto tono per tutta la gara gli attaccanti pugliesi, da Cheddira ad Antenucci passando per il subentrato Ceter.