Caro energia: Decaro, Comuni a rischio default, serve 1 mld

(ANSA) - BARI, 14 OTT - "L'auspicio è che si possa insediare un governo il prima possibile, governo con il quale noi sindaci siamo disponibili a sederci a un tavolo per affrontare il primo tema: l'emergenza caro energia. Emergenza per le famiglie e per le aziende, ma anche per i comuni che rischiano di mandare i bilanci in default. Abbiamo fatto un calcolo serve un miliardo aggiuntivo rispetto alle risorse già stanziate ai Comuni, perché altrimenti il taglio ai servizi sarà una triste realtà". Lo ha detto il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, prima dell'inizio della cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante di Bari. (ANSA).