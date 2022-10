Torna sabato 'Dona la spesa' nei supermercati e online

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Torna sabato 15 ottobre, alla vigilia della giornata mondiale dell'alimentazione, 'Dona la spesa' l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 per raccogliere beni non deperibili da distribuire a chi ne ha bisogno attraverso 330 realtà locali di volontariato e solidarietà.

In 320 nei punti vendita, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, i volontari distribuiranno a soci e clienti di supermercati e Iper le shopper dell'iniziativa e un volantino con l'elenco dei prodotti da donare, cioè generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l'igiene della persona e della casa, e per l'infanzia. E sarà possibile donare fino al 31 ottobre anche online dove è attivo il servizio di EasyCoop.

I prodotti raccolti nelle quattro giornate dello scorso anno hanno permesso di aiutare persone assistite da oltre 700 realtà locali, come case di accoglienza, mense, empori solidali.

(ANSA).