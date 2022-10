Trasporti: a Bari App per integrazione servizi

(ANSA) - BARI, 11 OTT - Sarà attivata in via sperimentale a Bari, Maas, la piattaforma digitale finora attiva solo a Torino, che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblici e privati (trasporto pubblico locale, ride-sharing, car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing, taxi, car rental) e che punta a costituire un'alternativa efficiente e vantaggiosa all'utilizzo dell'auto privata. "Sarà una sorta di "booking" dei trasporti - ha detto il presidente di Asstra Puglia e Basilicata, Matteo Colamussi, aprendo i lavori del corso "Maas - Mobility as a Service" a Bari - per la cui realizzazione Asstra sta formando le migliori professionalità presenti nelle aziende associate, con la preziosa collaborazione dei docenti nazionali e internazionali di Uitp, l'Associazione Internazionale dei Trasporti Pubblici. Siamo orgogliosi di ospitare a Bari questo corso - ha aggiunto - al quale ci sono 25 iscritti provenienti da tutta Italia. Le aziende di trasporto in questa fase si trovano ad affrontare una sfida importante: rifidelizzare gli utenti che nel periodo della pandemia hanno purtroppo utilizzato solo i mezzi privati. Per farlo dobbiamo essere capaci di fare un salto di qualità". Presente oggi l'assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, che ha annunciato che "la Regione crede fortemente in questo progetto, tanto che nel POR 2021-2027, abbiamo stanziato 6 milioni di euro per la realizzazione della piattaforma Maas in Puglia". (ANSA).