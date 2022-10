Muore 14enne in rianimazione a Brindisi, aveva anche il Covid

"Potrebbe essere stata una sindrome da disfunzione multiorgano, legata a una risposta infiammatoria sistemica, ad aver causato questa mattina il decesso di una 14enne nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi". Lo spiega Fulvio Moramarco, direttore del reparto di Pediatria dell'Ospedale Perrino.

A quanto si apprende, sono in corso accertamenti per capire cosa possa aver causato la risposta infiammatoria.

La ragazzina, vaccinata con tre dosi, era risultata positiva al Covid dopo il tampone di routine in ospedale. Al momento non risulta che avesse patologie pregresse. Intorno alle ore 5 di sabato 8 ottobre la ragazzina, con febbre e vomito, era stata portata al Perrino, dopo essere stata in un primo momento al pronto soccorso di Ostuni. Al Perrino era stata ricoverata nel reparto di Pediatria. Nella notte tra sabato e domenica le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate ed è stato disposto il trasferimento in Rianimazione.